وأعرب عن ثقته الكبيرة في العبور إلى الدور ربع النهائي على حساب العملاق الفرنسي بسبب الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها نادي ريال مدريد الذي تمكن من الفوز في آخر نسختين من البطولة.

وقال كريستيانو رونالدو : "المرحلة الإقصائية بين ريال مدريد وباريس سان جرمان يمكن أن يتحدد على أساسها فشل أو نجاح موسم كامل".

وأضاف: "نحن سنلعب أمام فريق كبير ولاعبين مميزين ولكن لدينا فريق قوي يمتلك خبرة في هذه المسابقة" وفقا لما ذكر موقع "سبورت 360".

وشهدت بطولة العام الماضي خسارة تاريخية للفريق الباريسي، الذي أهدر تقدما على برشلونة في الذهاب بنتيجة 4-0، ليخسر بنتيجة 1-6 في الإياب.

وشككت الخسارة الكبيرة بقدرة النادي الباريسي على منافسة الكبار مثل برشلونة وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، ولكن قدوم النجمين نيمار وكيليان مبابي الصيف الماضي، أضافا هيبة أكبر لسان جرمان في بطولة هذا العام.

تجدر الإشارة إلى مباراة الذهاب من الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ستقام غدا الأربعاء المقبل على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد ، في حين ستقام مباراة الإياب من الدور ثمن النهائي في السادس من مارس المقبل على ملعب حديقة الأمراء في باريس.