وأوضح التقرير أن الشريحة العمرية لمستخدمي فيسبوك في الولايات المتحدة بين 12 و17 عاما انخفضت في عام 2017 بنسبة 9.9%، أي 1.4 مليون مستخدم.

النسبة فاقت توقعات الشركة لعام 2017، بنحو 3 أضعاف، حيث توقعت أن يكون الانخفاض بنسبة 3.4% فقط، وفقا لما أورده موقع "ريكورد"، المتخصص.

يشار إلى أنها كانت المرة الأولى التي تتوقع فيها " إي ماركتير"، المتخصصة في مجال أبحاث السوق، انخفاضا في استخدام فيسبوك من قبل أي فئة عمرية.

وبشكل إجمالي خسرت شبكة فيسبوك 2.8 مليون مستخدم أقل من 25 عاما في الولايات المتحدة العام الماضي.

وتوقع التقرير أن يشهد عام 2018 المزيد من الخسارة لفيسبوك في نفس الفئة العمرية بواقع 2.1 مليون مستخدم.

وأرجعت "إي ماركتير" أسباب تراجع استخدام هذه الفئة العمرية لفيسبوك إلى عوامل عدة أبرزها، فقدان فيسبوك لبريقه وأيضا ظهور العديد من التطبيقات والشبكات التي تلبي حاجات فئة الشباب بشكل أكبر من فيسبوك.