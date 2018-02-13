وأشار المتحدث باسم الجيش المصري إلى أن التصريحات التي أدلى بها جنينة مؤخرا حول عنان تمثل جريمة تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها.

وكان جنينة صرح أن عنان يمتلك وثائق وأدلة يدعى احتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها.

وقال بيان على صفحة المتحدث العسكري: " في ضوء ما صرح به المدعو هشام جنينة حول إحتفاظ الفريق مستدعى سامى عنان بوثائق وأدلة يدعى إحتوائها على ما يدين الدولة وقيادتها ، وتهديده بنشرها حال إتخاذ أى إجراءات قانونية قبل المذكور ، وهو أمر بجانب ما يشكله من جرائم يستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها ، فى الوقت الذى تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن فى سيناء لإجتثاث جذور الإرهاب ."

"وهو الأمر الذى تؤكد معه القوات المسلحة إنها ستستخدم كافة الحقوق التى كفلها لها الدستور والقانون فى حماية الأمن القومى والمحافظة على شرفها وعزتها ، وإنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية قبل المذكورين ."