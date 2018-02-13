وأظهرت بيانات شركة نيلسن ميوزيك لتتبع مبيعات الألبومات والتي نشرت الاثنين أن (مان أوف ذا وودز)، وهو أول ألبوم جديد لتيمبرليك منذ عام 2013، بيعت منه 242 ألف وحدة في الأسبوع الأول من إصداره.

وتحصي قائمة بيلبورد 200 عدد النسخ المباعة من أي ألبوم ومبيعات الأغاني (عشر أغان تعادل ألبوما واحدا) والاستماع المباشر على الإنترنت (1500 استماع يعادل ألبوما).

وقالت بيلبورد إن هذا رابع ألبوم لتيمبرليك يصل للمركز الأولى وكان الأفضل مبيعا في الولايات المتحدة منذ ألبوم تيلور سويفت (ريبيوتيشن) في ديسمبر كانون الأول 2017.

وحل الألبوم في المركز الأول بعد عرض حفل سوبر بول الذي تضمن في معظمه أغاني قديمة لتيمبرليك وفقرة مثيرة للجدل شملت صورة عملاقة للمغني برينس الذي توفي عام 2016.

وقوبل الألبوم بفتور بين نقاد الموسيقى إذ وصفته مجلة إسكواير بأنه "مخيب للآمال".