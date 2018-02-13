وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية إنه "بعد سماعه تقرير الوفد، أعرب كيم جونغ-اون عن رضاه على محتواه وقال إن الجنوب الذي خصّ كوريا الشمالية باستقبال مميّز، مثير للإعجاب الشديد".

ودخلت كيم يو-جونغ التاريخ كأول عضو في الأسرة الكورية الشمالية الحاكمة يزور الجنوب منذ توقف الحرب الكورية، وقد سحرت الكوريين الجنوبيين ووسائل الإعلام العالمية منذ لحظة خروجها من المصعد في مطار انشيون الجمعة الماضي، ومراقبتها للمشهد بهدوء.

وصافحت كيم الكوري الجنوبي مون جاي-إن عدة مرات، وشجعت معه فريق هوكي الجليد الموحد وسلمته دعوة إلى قمة في بيونغيانغ.

وتشغل كيم رسميا منصب النائب الاول لمدير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم كما تشغل منصبا في إدارة الدعاية للنظام.