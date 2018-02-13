واستعاد تشلسي المركز الرابع رافعا رصيده الى 53 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ليفربول الثالث و3 عن مانشستر يونايتد علما بانه سيلتقي الاخير في الجولة المقبلة بعد اسبوعين على ملعب اولدترافورد.

أما وست بروميتش البيون فبقي في المركز الاخير وله 20 نقطة وبات يتهدده خطر الهبوط الفعلي.

وخاض مهاجم تشلسي الجديد الفرنسي اوليفييه جيرو القادم اليه من جاره ارسنال خلال سوق الانتقالات الشتوية المباراة أساسيا ولعب الى جانبه الاسباني بدرو والبلجيكي ادين هازار.

اما وست بروميتش ألبيون فاشرك ايضا مهاجمه الجديد دانيال ستاريدج المعار اليه من ليفربول، لكنه لم يصمد طويلا لأنه اصيب بعد مرور ثلاث دقائق ولم يكمل المباراة.