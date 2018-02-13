أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أغلقت أسواق النفط بلا تغير يذكر في اليوم الذي بدأت فيه أسواق الأسهم العالمية تستعيد بعضا من الخسائر التي منيت بها في أكبر هبوط أسبوعي في عامين.