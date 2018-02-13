أبو ظبي - سكاي نيوز عربية أغلقت أسواق النفط بلا تغير يذكر في اليوم الذي بدأت فيه أسواق الأسهم العالمية تستعيد بعضا من الخسائر التي منيت بها في أكبر هبوط أسبوعي في عامين.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 20 سنتا، أو 0.3 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.59 دولار للبرميل.
وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 9 سنتات لتغلق عند 59.29 دولار للبرميل، مرتفعة 0.2 بالمئة لكن دون أعلى مستوى لها في الجلسة البالغ 60.23 دولار.
ولقي النفط دعما من تراجع الدولار الذي يجعل الخام المسعر بالعملة الأميركية أرخص لحائزي العملات الأخرى.