ورفع الأهلي رصيده إلى 60 نقطة وابتعد بفارق 14 نقطة عن الإسماعيلي الذي سقط في فخ التعادل السلبي مع الداخلية في افتتاح المرحلة، فبات في طريقه نحو الاحتفاظ باللقب للموسم الثالث على التوالي، في حين توقف رصيد المقاولون عند 31 نقطة تراجع بهم إلى المركز التاسع.

سجل للأهلي وليد أزارو (7 و90+4) وجونيور أجايي (16 و84) وإسلام محارب (90+2)، وسجل للمقاولون محمد فاروق (45+2) وأحمد على كامل (55 من ركلة جزاء).

وشهدت الدقيقة 60 الظهور الأول للوافد الجديد للأهلي صلاح محسن أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية قادما من إنبي مقابل 38 مليون جنيه مصري بديلا لحسام عاشور في تغيير هجومي.

وانتظر الأهلي الدقائق الاخيرة من المباراة ليضيف ثلاثة أهداف بدأها أجايي (84)، ثم حذا حذوه البديل إسلام محارب (90+2) بعد تبادله الكرة مع عبدالله السعيد، وأزارو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وخطف طلائع الجيش فوزاً مهماً من مضيفه طنطا بهدف نظيف.

ويدين طلائع الجيش للفوز والنقاط الثلاث إلى قائد الفريق وهدافه صلاح أمين الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السادسة ليرفع رصيد فريقه إلى 32 نقطة في المركز الثامن، في حين توقف رصيد طنطا عند النقطة 21 بالمركز الـ16، ليزداد موقف الفريق صعوبة، وبات مهددا بالهبوط لدوري الدرجة الأولى.