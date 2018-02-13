وصرح بنجامان غريفو، أمام مراسلي الصحافة الصادرة بالإنجليزية في باريس "موقفنا بسيط جدا. من غير الوارد معاقبة أي طرف في إطار بريكست. إنه اسوأ شيء يمكن أن يحصل وأعتقد أن ذلك سيعزز المشاعر المناهضة للأوروبيين في كثير من الدول التي ستجري فيها انتخابات خلال عام".

وورد كلام المسؤول الفرنسي في وقت لم يهدأ فيه غضب نواب محافظين في بريطانيا حيال مشروع العقوبات الذي لوح به الاتحاد الأوروبي الأربعاء "تفاديا لأي لعبة غير منصفة" من قبل لندن خلال، الفترة الانتقالية بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019.

وأوضح غريفو الاثنين "عندما ينسحب بلد من الاتحاد الأوروبي، فالأمر فشل لبريطانيا والاتحاد في وقت واحد. يجب عدم المعاقبة أو الإذلال بتاتا".

وأضاف "لكننا نحتاج الى حزم" والقول "إننا سنمارس هذه الحرية وليس حرية أخرى غير ممكنة".

وأوضح "بريكست يعني بريكست" مستخدما العبارة التي تستخدمها دائما رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وعلى هامش زيارة لبريطانيا في يناير الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إمكانية اتفاق خاص بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بعد بريكست. وقال "لكن هذا النهج الخاص يجب أن يتماشى مع الحفاظ على السوق الواحدة ومصالحنا المشتركة".



