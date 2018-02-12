وأفادت وكالات أنباء روسية بأن بوتن أدلى بهذه التصريحات في مستهل اجتماع في موسكو مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ونقلت الوكالات عن بوتن قوله إن الوضع في المنطقة أبعد ما يكون عما تتمنى موسكو رؤيته.

وذكرت الوكالات أن عباس قال إن الفلسطينيين لا يمكن أن يقبلوا أن تكون الولايات المتحدة الوسيط الوحيد في المحادثات مع إسرائيل، بسبب سلوك واشنطن.

ووفقا لوكالة إنترفاكس، فقد أبلغ عباس بوتن أنه "من الآن فصاعدا يرفض التعاون بأي شكل مع الولايات المتحدة بصفتها وسيطا لأن الفلسطينيين يعارضون أفعالها".

ونقلت الوكالة عن عباس قوله إنه يريد آلية وساطة جديدة موسعة تحل محل رباعي الوساطة في الشرق الأوسط.

واقترح عباس أن تتألف الآلية الجديدة، على سبيل المثال، من الرباعي ودول أخرى على غرار النموذج الذي استخدم لإبرام اتفاق إيران النووي.