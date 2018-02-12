ونقلت وكالة رويترز عن مجموعة ألمانية معنية بحقوق المستهلك إن الإعدادات الافتراضية لفيسبوك وبعض شروط الاستخدام تمثل خرقا لقانون حماية المستهلك، وأن المحكمة وجدت أن أجزاء من الموافقة على استخدام البيانات غير صالحة.

وقال مسؤول سياسة التقاضي في اتحاد منظمات المستهلكين الألماني هيكو دنكل: "يخفي فيسبوك الإعدادات الافتراضية غير الملائمة للخصوصية في مركز الخصوصية (بموقعه)، ولا يوفر معلومات كافية حولها عند تسجيل المستخدمين".

وأضاف "هذا لا يلبي معايير الموافقة المسبقة".

ونشر الاتحاد نسخة من حكم المحكمة في موقعه على الإنترنت.

يأتي الحكم، الذي أصدرته محكمة إقليمية في برلين، بينما تواجه شركات التكنولوجيا العملاقة مزيدا من التدقيق في ألمانيا بشأن تعاملها مع بيانات شخصية حساسة تمكنها من توجيه إعلانات على الإنترنت للمستخدمين بحسب اهتماماتهم.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت شركة فيسبوك أنها ستطعن على الحكم، رغم أن عددا من حيثيات حكم المحكمة كان في صالحها.

وذكرت الشركة، في بيان، تغييراتها على شروط الاستخدام وقواعد حماية البيانات منذ أن أقيمت الدعوى في 2015.

وأضافت "نحن نعمل جاهدين لضمان أن تكون قواعدنا واضحة وسهلة الفهم، وأن تتماشى كل الخدمات التي تقدمها فيسبوك مع القانون".