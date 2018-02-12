ونقلت "فرانس برس" عن متحدث إن نتانياهو قال لنواب حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه: "فيما يتعلق بموضوع فرض السيادة (الإسرائيلية)، بإمكاني أن أقول لكم إني أتحدث منذ فترة مع الأميركيين بشأن ذلك".

وفي المقابل قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن أي خطوة إسرائيلية أحادية الجانب في هذا الشأن ستؤدي لمزيد من التوتر، ولن تغير الواقع المتمثل في عدم شرعية الاستيطان.

ويمكن أن تقضي هذه الخطوة على أي أمل بالوصول إلى حل الدولتين في الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.