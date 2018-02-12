وأكد المالكي، في مؤتمر صحفي، الاستمرار في خطة إيصال المساعدات لليمنين، قائلا إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من إيصال المساعدات لليمنيين، كأحد الأهداف الرئيسية لخطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن التي ينفذها التحالف.
إسرائيل تشترط تراجع ميليشيات إيران لمنع التصعيد بسوريا
وتحدثت إسرائيل عن التراجع الإيراني إلى الشرق، كشرط لمنع التصعيد ضد سوريا وإيران. وقدر وزير الإسكان الإسرائيلي يوأف غالانت المسافة الفاصلة بنحو 1500 كيلومتر، مما يعني إبعادها إلى خارج الأراضي السورية.
وتمسكت إسرائيل كذلك بإنهاء ما وصفته بـ"محور الشر" الذي يشمل سوريا وإيران وحزب الله، متعهدة باتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمنها، حتى ولو خارج الحدود.
من جهة أخرى اتهمت إسرائيل، على لسان وزير الإسكان، روسيا بتوفير مظلة للتواجد الإيراني بسوريا.
ورغم نفي إيران لوجود قواعد لها في سوريا، نشرت إسرائيل صورا قالت إنها لقاعدة عسكرية إيرانية في مطار التيفور السوري قرب تدمر، وأعلنت أن الطائرة الإيرانية المسيرة التي اخترقت الأجواء الإسرائيلية انطلقت منه.
الجانب الروسي، من جهته، نفى علمه بوجود قواعد عسكرية إيرانية في مطار التيفور، وحذرت الخارجية الروسية من التصعيد بين إيران الحليفة وإسرائيل الصديقة.
وسبقت هذه التحذيرات اتصالات للرئيس الروسي فلاديمير بوتن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قادت، وفقا لتقارير صحفية، لمنع حدوث المزيد من الغارات الإسرائيلية داخل سوريا.
الكشف عن الوضع الصحي للبغدادي ومكان اختبائه
وقال رئيس خلية الصقور المخابراتية مدير عام المخابرات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية أبو علي البصري، إن البغدادي يعاني من "كسور وجروح خطيرة في ساقه وجسمه منعته من المشي بمفرده (....) وأدخل مؤخرا إلى مشفى لداعش في منطقة الجزيرة السورية".
ونقلت وكالة "فرانس برس" تصريحات البصري لصحيفة الصباح العراقية والتي أكد فيها "تدهور الوضع الصحي والنفسي" للبغدادي، بناء على "معلومات ووثائق من مصادرنا المتغلغلة في جسد الكيان الإرهابي والتي لا يرقى إليها الشك".
وأوضح المسؤول أن البغدادي "بات يعيش أيامه الأخيرة (...) فضلا عن إصابته بداء السكري".
ومنطقة الجزيرة السورية محاذية للحدود العراقية، حيث لا تزال توجد فلول تنظيم داعش.
وكانت السلطات العراقية قد نشرت الأسبوع الماضي قائمة لـ"قيادات الإرهاب المطلوبة دوليا"، وعلى رأسها إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي، المعروف بالبغدادي.
يذكر أن الجيش الروسي أعلن، في منتصف يونيو 2017، أنه يحاول إثبات ما إذا كان البغدادي قتل في غارة جوية روسية في سوريا في مايو.
وظل البغدادي الذي رصدت واشنطن 25 مليون دولار لمن يحدد مكانه أو يقتله، متواريا عن الأنظار، وترددت شائعات تفيد بأنه تنقل مرارا في المناطق التي يسيطر عليها تنظيمه بين جانبي الحدود العراقية والسورية.
لكن في الأول من سبتمبر، قال مسؤول عسكري أميركي كبير إن زعيم تنظيم داعش على قيد الحياة على الأرجح، وأنه مختبئ في مكان ما في وادي الفرات في الشرق السوري.
تيلرسون: قرار القدس يتخذه الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني
وقال تيلرسون في مؤتمر صحفي من القاهرة، الاثنين، إن القرار بشأن القدس "يتخذه الطرفان"، مشيرا إلى أن واشنطن "لا تزال ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق دائم بين إسرائيل والفلسطينيين".
وأوضح شكري خلال المؤتمر الصحفي: "أكدنا خلال الاجتماع مع تيلرسون على أهمية التوصل لحل للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين وعلى أهمية الاتساق مع الشرعية الدولية فيما يتصل بالصراع".
وكانت الولايات المتحدة قد أثارت موجة غضب وانتقادات، عندما أعلنت قبل أسابيع اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونيتها نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس.
وتطرق تيلرسون إلى بعض قضايا المنطقة، مشيرا إلى أن "التسوية السياسية هي الحل الوحيد في سوريا".
كما أبدى الوزير الأميركي دعم واشنطن لإجراء انتخابات ذات مصداقية في ليبيا.