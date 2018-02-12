وأوضح تقرير "ملخصون السجون العالمية" أن عدد نزلاء السجون في الولايات المتحدة يصل إلى نحو 2.2 مليون سجين، بفارق أكثر من نصف مليون سجين عن الصين، حيث بلغ عدد نزلاء السجون فيها حوالي 1.7 مليون سجين.

وجاءت البرازيل ثالثة، حيث بلغ عدد نزلاء السجون فيها حوالي 670 ألف سجين، مقابل 602 ألف سجين في روسيا.

وحلت الهند في المركز الخامس من حيث عدد نزلاء السجون (420 ألفا) وتايلاند سادسة (325 ألفا) وإندونيسيا سابعة وبلغ عدد نزلاء السجون فيها 232 ألف سجين.

أما أقل دولة من حيث عدد نزلاء السجون فهي سان مارينو التي يوجد فيها سجينان فقط، مقابل 6 سجناء في جزر فارو، و10 في ليختنشتاين و11 في توفالو و14 في ناورو و28 في موناكو.