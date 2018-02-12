وأفادت صحيفة "ليكيب" أن عددا من لاعبي المنتخب الفرنسي مشتبه في تورطهم بشجار في حانة، بعد خسارة المنتخب أمام أسكتلندا ببطولة الدول الست للرغبي.

وأوقفت الشرطة الطائرة النفاثة التي كانت ستقل المنتخب الفرنسي من إيدنبره في الساعة 11 صباحا، إلى باريس.

وأعلن المنتخب الفرنسي للرغبي في بيان: "يتم التحقيق مع بعض لاعبي المنتخب من قبل السلطات الأسكتلندية. نحن في انتظار المزيد من المعلومات".

وهزمت أسكتلندا فرنسا بنتيجة 32-26 في مباراة قوية بملعب موريفيلد، لتتقدم بترتيب الدوري المكون من ستة فرق إلى المركز الرابع.