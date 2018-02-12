وذكرت شرطة العاصمة أنه تم إقامة منطقة عدم اقتراب نصف قطرها 200 متر بعد العثور على القنبلة، خلال العمل في المطار الأحد.

وأضافت شرطة المدينة أنها أخلت المباني في المنطقة المحيطة بالقنبلة كما طوقت بعض الشوارع.

وقال روبرت سينكلير، الرئيس التنفيذي لمطار لندن سيتي: "يتعاون المطار بالكامل مع شرطة المدينة والبحرية الملكية، ويعمل جاهدا على رفع القنبلة بأمان وحل الموقف بأسرع وقت ممكن".