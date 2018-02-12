وقال الجيش التركي، إن عمليته العسكرية أدت إلى مصرع 1369 مقاتلا كرديا في عفرين، خلال أسابيع.

وبدأت تركيا عملية جوية وبرية في عفرين في 20 يناير لاستهداف مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية، التي ترى أنها جناح مسلح لحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يحارب أنقرة منذ 3 عقود.

ويرى متابعون أن العملية العسكرية التركية تواجه تعثرا لافتا، كما جرت على أنقرة انتقادات حقوقية على المستوى الدولي، فضلا عن توتر العلاقات بواشنطن الداعمة للأكراد في شمال سوريا.