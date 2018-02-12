وغاب "جوكو" (30 عاما) المتوج بـ 12 لقبا في البطولات الكبرى، عن الملاعب منذ خروجه من الدور الرابع لبطولة أستراليا المفتوحة، في يناير الماضي. وكانت هذه البطولة، الأولى لجوكوفيتش بعد غياب 6 أشهر بسبب الآلام في المرفق.

وشهدت المراكز العشرة الأولى تغييرا واحدا فقط، إذ تبادل الألماني ألكسندر زفيريف والبلغاري غريغور ديميتروف المركزين الرابع والخامس.

وحافظ الإسباني رافايل نادال على الصدارة امام السويسري روجيه فيدرر والكرواتي مارين سيليتش. ويملك فيديرر فرصة انتزاع الصدارة من نادال عندما يخوض دورة روتردام الهولندية هذا الاسبوع.

وسيصبح فيدرر في حال بلوغه نصف النهائي، أكبر لاعب يحتل صدارة التصنيف العالمي.

ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- الإسباني رافايل نادال 9760 نقطة

2- السويسري روجيه فيدرر 9605

3- الكرواتي مارين سيليتش 4960

4- الألماني ألكسندر زفيريف 4450

5- البلغاري غريغور ديميتروف 4425

6- النمساوي دومينيك تييم 4060

7- البلجيكي دافيد غوفان 3400

8- الأميركي جاك سوك 2880

9- الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو 2815

10- الإسباني بابلو كارينيو بوستا 2705