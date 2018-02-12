وصرح إيتو لصحيفة "صن" البريطانية قائلا: "الأشخاص مثله (صلاح) يفرضون الاحترام. تصرفاته خارج الملعب تجعله قائدا طبيعيا، قد يتطور ليصبح قائدا هناك (ليفربول)".

وأضاف: "يبدو أنه هادئ، لكن الهدوء لا يعني أنه ليس قائدا، فهو يقود المجموعة بأفعاله".

ويقدم صلاح موسما استثنائيا مع ليفربول، حيث سجل 22 هدفا في الدوري الإنجليزي في 27 مباراة فقط، جعلته محبوب الجماهير الأول هناك.