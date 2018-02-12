وأضاف الملا خلال مؤتمر للطاقة في القاهرة أن مصر تعمل على تحسين جودة منتجات الوقود بالتعاون مع شركات تسويق أجنبية.

يشار إلى أن مصر بدأت العام الماضي الإنتاج من حقل الغاز العملاق "ظُهر" في البحر المتوسط بإنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب يوميا.

وكانت شركة إيني الإيطالية اكتشفت الحقل ظُهر في 2015 ويحوي الحقل نحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز.