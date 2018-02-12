وأوردت "هآرتس"، الاثنين، أن المقاتلة الإسرائيلية من طراز "إف 16"، بقيت على ارتفاع كبير حتى تتأكد من إصابة الصواريخ التي تم إطلاقها ضد أهداف إيرانية.

وأضافت: "في هذه اللحظة، أطلق الدفاع الجوي السوري عددا كبيرا وغير متوقع من الصواريخ، يقدر بعشرين، ضم نوعين على الأقل (إس إي 5 إس) و(إس إس 17 إس)".

وشوهد إطلاق الصواريخ السورية بشكل واضح من الجانب الإسرائيلي، فيما أوردت مصادر من الجيش الإسرائيلي أن قائدي الطائرة تلقيا إشعارا من المنبه المضاد للحرائق، فغادرا مقعديهما دون أن يحاولا تفادي أحد الصواريخ ومراوغته.

ومن المرجح أيضا بحسب التحقيقات، أن يكون الطياران الإسرائيليان ركزا بشكل كبير على القصف، وأبديا رد فعل جعل الطائرة عرضة للإصابة بالصواريخ السورية.

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر في وقت سابق أن وحدات سورية مضادة للطائرات أطلقت النيران تجاه إحدى طائراته المقاتلة وإن إسرائيل هاجمت هدفا إيرانيا أطلق طائرة دون طيار لمجالها الجوي من سوريا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي جوناثان كونريكوس على موقع "تويتر": "استهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية أنظمة تحكم إيرانية في سوريا أطلقت طائرة دون طيار للمجال الجوي الإسرائيلي. كانت هناك نيران سورية هائلة مضادة للطائرات. سقطت طائرة إف-16 في إسرائيل والطياران بخير".