وأضاف تيلرسون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري، الاثنين، إن الوزيرين ناقشا المخاوف الأمنية في المنطقة، وملف حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني في مصر.

وأوضح الوزير الأميركي أن واشنطن تدعم عملية انتخابية شفافة ولها مصداقية في مصر.

وثمن شكري الدعم الأميركي لمصر في حربها على الإرهاب، مشيرا إلى أن هذا الدعم "يصب في صالح البلدين".

وأضاف أن القاهرة تسعى لحل النزاعات في المنطقة بالوسائل السلمية.

وبدأ تيلرسون جولة في الشرق الأوسط بلقاءات في القاهرة مع نظيره المصري سامح شكري، كما سيلتقي في وقت لاحق الرئيس عبد الفتاح السيسي، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية الاثنين.

وتأتي زيارة تيلرسون قبل بضعة أسابيع على الانتخابات الرئاسية المقررة في 26 مارس، التي يترشح فيها السيسي لولاية جديدة.

ويتوجه تيلرسون بعد القاهرة إلى الكويت حيث يشارك في اجتماع وزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، كما سيزور عمّان حيث يلتقي الملك عبد الله الثاني، وبيروت للقاء الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري.