وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة إحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستشارته في إصدار حكم بإعدام أحمد سعيد السنباطي لقتله القس سمعان شحاتة كاهن كنيسة القديس يوليوس الأقفهصي، بقرية عزبة جرجس في محافظة بني سويف جنوب العاصمة.

وقتل السنباطي راعي الكنيسة خلال وجود (الأخير) في مدينة السلام بشمال شرق القاهرة، بحسب المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، في أكتوبر الماضي.

وكانت الشرطة ألقت القبض على المتهم، وهو عاطل عن العمل، مقيم في مدينة السلام بتهمة الاعتداء على القس شحاتة بسلاح أبيض.

وذكرت وزارة الداخلية حينها أن الرجل سبق اتهامه في قضية بالتعدي على والده بالضرب وإصابته وإشعال النار بمنزله.

يذكر أن النيابة العامة وجهت، في أكتوبر الماضي، للسنباطى (19 سنة) تهمة قتل القس عمدا مع سبق الإصرار والترصد، طعنا وضربا بأنحاء متفرقة من جسده، كما أجهز عليه بالسلاح الأبيض، قاصدا من ذلك إزهاق روحه.

واعترف السنباطي، في التحقيقات، بشراء سلاح أبيض (ساطور)، ونزوله الى الشارع، وقال إنه "ما أن لمح المجني عليه حتى سارع إليه، وباغته بطعنات متفرقة".

وأكد أنه لا يعرف المجني عليه معرفة شخصية "لكنه رأى شخصا يرتدى زي الكهنة فقرر قتله".