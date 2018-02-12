وأدلى الجبوري بتلك التصريحات بعد اتفاق العراق مع إيران في ديسمبر على مبادلة ما يصل إلى 60 ألف برميل يوميا من الخام المنتج من كركوك بنفط إيراني للتسليم في جنوب العراق، مع نقل النفط بالشاحنات إلى كرمانشاه في إيران.

وكان من المقرر أن يبدأ النقل في أواخر يناير وامتنع مسؤولو نفط عن ذكر أسباب التأخير بخلاف أنه يرجع إلى سبب فني.

وبدأت القوات العراقية عملية أمنية على طول المسار المزمع لنقل النفط الأسبوع الماضي لإخلاء المنطقة من مجموعات مسلحة.

ومن جهة أخرى، وفي نفس المؤتمر، أعلن وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي أن بلاده بحاجة إلى 88.2 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته النزاعات، وآخرها الحرب ضد داعش.