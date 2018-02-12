وصعد الذهب في التعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1323.63 دولار للأوقية "الأونصة"، وفي الأسبوع الماضي هبط المعدن الأصفر 1.2 بالمئة مسجلا خسائر أسبوعية للمرة الثانية على التوالي.

وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.8 بالمئة إلى 1325.60 دولار للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات، 0.38 بالمئة إلى 90.096 وفي الأسبوع الماضي ارتفع المؤشر 1.4 بالمئة مع فرار المستثمرين لأصول أكثر أمنا، في ظل تهاوي الأسواق في الأسهم العالمية.

وتصدر بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين الأربعاء، وستعطي مؤشرا أوضح عن وتيرة التضخم وتوقعات رفع أسعار الفائدة، وكانت مخاوف من زيادة معدل التضخم أدت لهبوط أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي.

وهبطت أسعار الذهب 2.5 بالمئة في الأسبوعين السابقين على اليوم.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.8 بالمئة إلى 16.48 دولار للأوقية.

وصعد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 970.10 دولار للأوقية، بعد هبوطه الجمعة إلى 953 دولارا للأوقية، وهو الأقل منذ العاشر من يناير الماضي.

وارتفع البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 985.97 دولار للأوقية، وفي الجلسة السابقة لامس المعدن أقل مستوى منذ 25 أكتوبر الماضي.