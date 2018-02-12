وذكرت مصادر عسكرية يمنية، الاثنين، أن الغارات استهدفت مركبات عسكرية للحوثيين، كما تعرضت مركبات أخرى تابعة للمتمردين لقصف جوي في الطريق بين مديرية العدين وجبل رأس.

ويحاول الحوثيون إرسال تعزيزات من محافظات تقع تحت سيطرتهم إلى جبهة الساحل الغربي، إلا أن تلك التعزيزات يتم إيقافها من قبل التحالف الذي تقوده السعودية.