لكن يلوح في أفق أسواق النفط ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الذي يقوض الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا، لتضييق الفجوة بين العرض والطلب ورفع الأسعار.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 63.54 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 75سنتا، أو ما يعادل 1.2 بالمئة، مقارنة مع الإغلاق السابق.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 60.04 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 84 سنتا، أو ما يعادل 1.4 بالمئة، مقارنة مع التسوية السابقة.

ويأتي الارتفاع الكبير للأسعار بعدما سجل الخام أكبر خسائر في عامين الأسبوع الماضي، مع هبوط أسواق الأسهم العالمية.

لكن مع تعافي الأسهم الأميركية يوم الجمعة واستقرار الأسواق الآسيوية، الاثنين، قال محللون إن الخام تلقى دعما أيضا.

إلا أن أسواق النفط ما زالت تواجه زيادة في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، الذي ارتفع فوق 10 ملايين برميل يوميا، متجاوزا ما تنتجه السعودية ومقتربا من مستويات إمدادات روسيا، أكبر منتج في العالم.