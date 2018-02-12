وأجاب جانيكلي على تساؤل لبرلماني من حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، قائلا إن عددا من الأسلحة والذخائر المملوكة للجيش فقد ليلة الانقلاب.

وقال الوزير: "السلطات تبحث عن الذخائر حاليا عبر البلد، بعد إدراجها في إدارات التهريب والاستخبارات والعمليات وجمع المعلومات، التي تعمل مع وزارة الداخلية، وفي الوقت ذاته تحقق السلطات القضائية في الأمر".

ورفض الوزير الإدلاء بأي معلومات بشأن نوعية وأعداد الأسلحة المفقودة.

وقال جانيكلي، إن عدد المفصولين من الجيش التركي على خلفية الانقلاب حتى نوفمبر من العام الماضي، بلغ 8570 عسكريا، بسبب شبهات بعلاقاتهم مع شبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل.