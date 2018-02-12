وحل نائب الرئيس سيريل رامافوسا محل زوما في زعامة الحزب الحاكم، في ديسمبر الماضي.

واجتماع اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب، التي تملك سلطة مطالبة زوما بالتنحي، يثير احتمالات مواجهة حاسمة بين حلفاء زوما، 75 عاما، وأنصار رامافوسا الذين يريدونه أن يتولى رئاسة البلاد.

وتصريحات رامافوسا، 65 عاما، أقوى إشارة لتسلم السلطة رغم أنه لم يذكر زوما بالاسم، علما بأن ولاية الأخير الرئاسية تنتهي رسميا في منتصف 2019.

وقال رامافوسا لتجمع في كيب تاون الأحد "ستجتمع اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي غدا لبحث هذه المسألة، ولأن شعبنا يريد نهاية لهذا الأمر فإن اللجنة ستفعل ذلك بالتحديد".

وكان رامافوسا قال الأربعاء إنه يجري مع زوما محادثات مباشرة بشأن نقل السلطة.

ولم يعلن زوما ما إذا كان سيتخلى عن منصبه طواعية، كما لم يتسن لـ"رويترز" الوصول إلى متحدث باسمه للتعليق.