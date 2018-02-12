ويظهر انفجار الطائرة بلقطة بعيدة في تسجيل كاميرا المراقبة، المثبتة في مكان قريب من موقع التحطم، في أرض مغطاة بالثلوج.

ويبدو في اللقطات تحرك جسم ملتهب بسرعة مخيفة، يتوقع أن يكون جسم الطائرة الرئيسي أو جزءا منه.

وأكد مصدر في وزارة الحالات الطارئة لوكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أن "لا فرصة بتاتا" لنجاة الأشخاص الـ71 الذين كانوا على متن الطائرة.

وأوضحت الوكالة أن حطام الطائرة تناثر على مساحة واسعة في مكان التحطم.

وأقلعت الطائرة من طراز "أنتونوف 148"، التابعة للخطوط الجوية "ساراتوف"، متجهة إلى مدينة أورسك في الأورال، لكنها تحطمت في إقليم رامنسكوي في منطقة موسكو.

وأكدت وكالات الأنباء الروسية أنها كانت تقل 65 راكبا، إضافة إلى طاقم مؤلف من 6 أشخاص.

وأضافت الوكالات أن شهودا رأوا الطائرة تحترق ثم تسقط في قرية أرغونوفو، جنوب شرقي موسكو.