وقال الجيش في البيان إن العملية أسفرت عن "قيام القوات الجوية برصد وتدمير 60 هدفا للإرهابيين والقضاء على 12 فردا من العناصر التكفيرية المسلحة، خلال تبادل لإطلاق النيران مع القوات المكلفة بأعمال المداهمة، والقبض على 92 من المطلوبين جنائيا والمشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم".

وأضاف أن الحصيلة الأخيرة تأتي في إطار عملية عسكرية واسعة، تشارك فيها القوات الجوية والبحرية وقوات حرس الحدود والشرطة ضد "العناصرالإرهابية والإجرامية".

وبدأت "العملية الشاملة سيناء 2018" قبل أسابيع من انتهاء مهلة 3 أشهر، حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتأمين شبه جزيرة سيناء تنتهي آخر فبراير الجاري.