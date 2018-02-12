ونشرت صحيفة "ماركا" مقتطفات من مقابلة للدولي الفرنسي، أكد فيها أن نيمار يتمتع بميزات خاصة، ولكن هذا الأمر لا يزعجه كثيرا.

وقال رابيو: "نحن نعلم أن نيمار يحصل على ميزات معينة.. وكذلك كيليان (مبابي).. ولكن الأمر لا يزعجني ولا ألفت له الاهتمام".

ولم يحدد رابيو نوعية تفاصيل تلك الميزات، وهل تختص بالمواعيد أو إبداء آراء في التشكيل، لكنه أردف مؤكدا أنه "لا يشعر بالغيرة من أحد".

مواجهة ريال مدريد

أما عن لقاء الفريق مع العملاق ريال مدريد في الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا،فقد حذر رابيو من أن يكون ريال مدريد "متحفزا بشكل أكثر من الطبيعي"، وذلك "لأنهم سيقومون بمحاولة أخيرة لإنقاذ موسمهم السيء".

وقال إن حظوظ الفريقين تبدو متساوية بالنسبة له.

وسيلتقي الفريقان في مدريد، الأربعاء، ثم يخوضان لقاء العودة في باريس بعدها بثلاثة أسابيع.