وأقام سيلتيكس احتفالا بنجمه الشهير السابق وقرر عدم استخدام رقم قميصه 34 مجددا، لكن جيمس أفسد هذه الأجواء المخصصة لأحد أشهر منافسيه السابقين.

ويحمل جيمس ذكريات من الصراع مع بيرس، منها عندما نجح هذا اللاعب في تسجيل 41 نقطة في المباراة السابعة والحاسمة للدور قبل النهائي للقسم الشرقي في 2008، ليودع كافاليرز المسابقة رغم نجاح ليبرون في إحراز 45 نقطة.

لكن هذه المرة كانت الضحكة الأخيرة من نصيب اللاعب الملقب بـ"الملك جيمس".

وسجل عملاق كافاليرز 24 نقطة ومرر 10 كرات حاسمة كما استحوذ على 8 كرات مرتدة، ليقود فريقه للفوز على زميله السابق كايري إيرفينغ في صراع بين عملاقين بالقسم الشرقي للمسابقة.

وخاض كليفلاند مباراته الأولى بالتشكيلة الكاملة بعد إبرام تعاقدات عدة في آخر أيام فترة الانتقالات بضم جورج هيل ورودني هود وجوردان كلاركسون ولاري نانس، الذين شاركوا جميعا لأول مرة مع الفريق.

وعقب انتهاء المباراة احتفل سيلتيكس بالمخضرم بيرس المنضم لفريق كل النجوم 10 مرات سابقة، والذي خاض 15 موسما مع الفريق.