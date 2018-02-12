وكتب نيس على حسابه الرسمي على تويتر "ماريو بالوتيلي حصل على إنذار.. بعد انزعاجه من إهانات عنصرية من الجماهير".

وحدثت الواقعة في الشوط الثاني عندما كان بالوتيلي يتحدث مع الحكم بابتيست رينيه ويشير إلى الجماهير.

وقال رينيه لصحيفة ليكيب الرياضية اليومية الفرنسية الأحد "أبلغت ماريو أنني لم أسمع الإهانات العنصرية لكنه قال إنه تعرض لها".

وأضاف: "يمكن أن تكون الإهانات من اثنين أو ثلاثة مشجعين".

وقال أوليفييه دالاوليو مدرب ديجون لليكيب "هذه أول مرة أسمع ذلك (باستاد) جاستون جيرار. لم تحدث أي مشكلات عنصرية هنا".

وتابع "لو حدثت فهي غير ملائمة تماما. لكنني لم أسمع شيئا".