واعتقلت السلطات 6 أشخاص مشتبه بهم في القضية، بينهم برازيلي يحتمل أنه "العقل المدبر لشبكة إجرامية"، بحسب ما نقلت فرانس برس عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب.

وضبطت السلطات أيضا 5 سيارات و"كميات كبيرة من الأموال" بالدرهم المغربي، وعملات أجنبية أخرى.

وفي بيان قال المكتب إنه يجري تحقيقا في شأن شبكة على درجة من "الخطورة" مرتبطة بكارتلات أميركا اللاتينية التي استغلت "موقع المملكة الاستراتيجي كنقطة عبور إلى الدول الأوروبية".

وترسل المخدرات من أميركا اللاتينية عبر دول غرب أفريقيا ومؤخرا عبر شمال أفريقيا، وفق تقرير حديث لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وفي السنوات السابقة أعلن المغرب عن العديد من عمليات ضبط الكوكايين.