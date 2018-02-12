وقالت روجيرو، التي سبق أن حصلت على ميداليات ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، لرويترز إنها ستطلب من الآخرين ترشيح الفريق الذي ضم 12 لاعبة من كوريا الشمالية التي لا تزال من الناحية الرسمية في حالة حرب مع كوريا الجنوبية.



وهذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها فريق مشترك من الكوريتين منافسات الألعاب الأولمبية.



وقالت روجيرو بعد يوم من خوض الفريق الموحد مباراة في أولمبياد بيونغتشانغ "أود أن يحصل هذا الفريق على جائزة نوبل للسلام".



وحصلت روجيرو على بطولة العالم لهوكي الجليد أربع مرات.



وتسري على كوريا الشمالية عقوبات مشددة من الأمم المتحدة والولايات المتحدة تهدف إلى الضغط عليها للتخلي عن تطوير أسلحة نووية وصواريخ باليستية.



وقالت روجيرو "باعتباري لاعبة نافست في أربع دورات أولمبية وتدرك أن الأمر لا يتعلق بك أو بفريقك أو ببلادك .. فقد رأيت التأثير الذي أحدثه ذلك الليلة الماضية".



ولعب الفريق للمرة الأولى يوم السبت وخسر أمام سويسرا، لكنه فاز بمؤازرة الجماهير من المشجعين الكوريين الشماليين والجنوبيين الذين رددوا هتافات تأييد مدوية.