وأكدت السفارة في بيان أنها "اقترحت على إدارة المهرجان اختيار فيلم لا يثير جدلا في الأمسية الافتتاحية لكن وبعد رفضها (...) قررت الوزارة عدم حضور السفيرة للأمسية".
وحاز فيلم "فوكستروت" للمخرج الإسرائيلي صاموئيل معاذ الجائزة الكبرى للجنة التحكيم في الدورة الرابعة والسبعين من مهرجان البندقية السينمائي.
وكانت وزيرة الثقافة الإسرائيلية ميري ريغيف اعتبرت أن الفيلم يظهر جنود الجيش الإسرائيلي "على أنهم قتلة ويشوه سمعتهم".
ورحبت وزيرة الثقافة الإسرائيلية بعدم ترشيح فيلم "فوكستروت" ضمن قائمة جائزة "الأوسكار"، مؤكدة أن القرار "أنقذنا من خيبة أمل مريرة وحال دون نشر صورة غير حقيقية عن الجيش الإسرائيلي على المستوى العالمي".
وأوضح بيان وزارة الخارجية، أن "سفارة إسرائيل في فرنسا فخورة بدعمها لمهرجان السينما الإسرائيلية في باريس منذ إطلاقه قبل 18 عاما، وليس من عادتها التدخل في اختيار الأفلام التي تعرض خلال المهرجان".
وكان المخرج الإسرائيلي صاموئيل معاذ أكد في سبتمبر 2017 أنه ينتقد الأوضاع في المكان الذي يعيش فيه "لأنني قلق، لأنني أريد حمايته، أنا أفعل ذلك بدافع المحبة".
وستقام النسخة 18 من مهرجان السينما الإسرائيلية بين 13 و20 مارس في باريس.
إسرائيل ستقاطع "مهرجان السينما الإسرائيلية"
وأكدت السفارة في بيان أنها "اقترحت على إدارة المهرجان اختيار فيلم لا يثير جدلا في الأمسية الافتتاحية لكن وبعد رفضها (...) قررت الوزارة عدم حضور السفيرة للأمسية".