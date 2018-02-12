وأكد جستو نوجيرا حاكم ولاية بوليفار صد وحدة عسكرية لهجوم. وأردف قائلا للصحفيين "لا أستطيع إعطاء أرقام لأن تحقيقا يجري".
وقالت صحيفة كوريرو ديل كاروني المحلية إن 17 رجلا وامرأة واحدة قُتلوا في الحادث الذي وقع صباح السبت.
ووقوع اشتباكات بسبب المناجم غير القانونية أمر معتاد في تلك المنطقة النائية الغنية بالمعادن قرب حدود جيانا مع مقتل ما لا يقلعن 17 شخصا في صراع بين عصابات هناك في 2016.
قتلى في اشتباكات بين الجيش الفنزويلي وعمال مناجم
وأكد جستو نوجيرا حاكم ولاية بوليفار صد وحدة عسكرية لهجوم. وأردف قائلا للصحفيين "لا أستطيع إعطاء أرقام لأن تحقيقا يجري".