وقال لافروف في مقابلة بثتها قناة "روسيا-1" ونشرت على موقع وزارة الخارجية "أعتقد بأن هذا نوعا من المنافسة الوقحة لأن المنتخب الأميركي غير قادر على هزيمتنا رياضيا في معركة عادلة".



وتتهم روسيا بوضع برنامج تنشط ممنهج ترعاه الحكومة لرياضيها لسنوات عدة، ما أدى إلى حرمان العديد منهم من المشاركة في أولمبياد 2018 الشتوي المقام في مدينة بيونغ تشانغ الكورية الجنوبية حتى 25 فبراير الحالي.



واعتبر لافروف أن الولايات المتحدة دبرت هذا الأمر في الخفاء من أجل "استعادة المركز الأول عالميا في الرياضة والمحافظة عليه دون منازع".



وأضاف رئيس الدبلوماسية الروسية "يجب على المنافسين أن يرموا جانبا، وكل الوسائل مشروعة في هذه الحملة المناهضة لروسيا".



وتابع "أرى أن مثل هذا الأمر ينسحب على عدد آخر من الميادين، أي باتخاذ إجراءات قهرية أحادية الجانب وغير مشروعة من الحصول على امتيازات غير عادلة".



وبعد إيقاف اللجنة الأولمبية الروسية من قبل الأولمبية الدولية في 5 ديسمبر على خلفية البرنامج التنشط الروسي الذي بلغ ذروته في أولمبياد 2014 الشتوي الذي احتضنته مدينة سوتشي الروسية، استبعد العديد من الرياضيين الروس عن ألعاب بيونغ تشانغ.



ولم يسمح إلا لـ 169 رياضي روسي رفعت عنهم محكمة التحكيم الرياضية عقوبة الإيقاف مدى الحياة المفروضة عليها من قبل الأولمبية الدولية، لكن العدد نزل إلى 168 بعد أن أعلنت إحدى الرياضيات تضامنها مع مواطنيها الآخرين.