ويرتقب أن تجري جلسات المؤتمر الرئيسية في 14 فبراير، ويستعرض المشاركون فيها أوجه الدعم الذي سيتم تقديمه للمشاريع التنموية والاستثمارية في العراق.

وأوضح الوزير أن الجلسة الرئيسية للمؤتمر ستسبقها اجتماعات عمل، ابتداءً من الاثنين، فضلا عن اجتماع مخصص لمؤسسات المجتمع المدني ومشاركة أكثر من 72 منظمة محلية وإقليمية ودولية.

وقال إن الاثنين سيشهد انعقاد اجتماع الخبراء رفيعي المستوى لمناقشة خطة جمهورية العراق لإعادة الإعمار، بمشاركة أكثر من 75 دولة ومؤسسات تمويل وطنية وإقليمية ودولية.

أما يوم 13 فبراير فسيتم تخصيصه للقطاع الخاص بمشاركة 1850 جهة، كما سيعقد في اليوم نفسه الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، بمشاركة 75 جهة من دول ومنظمات اقليمية ودولية.



