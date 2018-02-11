وكاد فيليب كوتينيو أن يهز الشباك بتسديدة من مسافة بعيدة، لكن الحارس فيسنتي جويتا أبعد الكرة، كما تصدى لمحاولتين من يري مينا ولويس سواريز قرب النهاية.

وقدم ليونيل ميسي هداف برشلونة أداء متواضعا وسدد عدة ركلات حرة خارج المرمى، فيما عاد عثمان ديمبلي من الإصابة، لكنه لم يساعد الفريق بعد مشاركته كبديل.

وبعد فوز أتليتيكو مدريد السبت على ملقة، قلص فريق المدرب دييغو سيميوني الفارق بواقع نقطتين.