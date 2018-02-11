وأورد مكتب النيابة المتخصص في وسائل النقل، في بيان، أن "جميع من كانوا يستقلون الطائرة قضوا وهم 65 راكبا، إضافة إلى الطاقم المكون من ستة أفراد".

وأوضح أن الطائرة "أنطونوف 148" اختفت من شاشات الرادار بعد أربع دقائق من إقلاعها من مطار دوموديدوفو.

وأقلعت الطائرة من طراز "أنتونوف 148"، والتابعة للخطوط الجوية "ساراتوف"، متجهة إلى مدينة أورسك في الأورال. لكنها تحطمت في إقليم رامنسكوي في منطقة موسكو.

المتصفح لا يدعم تشغيل الفيديو. للتكرم باستخدام المتصفح جوجل كروم Loading the player... ×

وذكرت تقارير أن شهودا رأوا الطائرة تحترق، ثم سقطت في قرية أرغونوفو في جنوب شرق موسكو.

ويعد حادث تحطم الطائرة الأحدث ضمن سلسلة حوادث طائرات أنتونوف 148، أوكرانية الصنع، التي تستطيع أن تقل حتى 80 راكبا على مسافة 3600 كلم.

ومنذ تسيير أول رحلة تجريبية للطائرة "أنتونوف 148" في 2004، تعرضت لـ5 حوادث على الأقل، على صلة بآلية الهبوط ونظام الكهرباء ونظام الإرشاد، بحسب وكالة "فرانس برس".

لكن بعض الخبراء يشيرون إلى شركة "ساراتوف" الروسية للخطوط الجوية، ويعتبرونها سبب الحوادث المتتالية لهذا النوع من الطائرات.

ومنعت السلطات الروسية الشركة، عام 2015، من تشغيل رحلاتها الدولية، بعدما وجد مفتشون شخصا من غير طاقم الطائرة في قمرة القيادة.

وتزداد حوادث طائرات أنتونوف بطرازاتها المختلفة، وكان آخرها عام 2010 عندما تحطمت طائرة أنطونوف 24 في أفغانستان بعد اختفائها من على الرادارات في أحوال جوية سيئة.