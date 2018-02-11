وشمل قرار التسريح الموظفين المحليين في السفارة بصنعاء، الذين دخلوا منذ فترة طويلة في إجازة إدارية.

وأكدت السفارة الأميركية في مذكرة أنه "بمجرد عودة السفارة إلى صنعاء سوف تعودون إلى عملكم، أما الموظفون المحليون الذين ليسوا في إجازة إدارية سوف يستمرون في العمل نيابة عن البعثة، بالإضافة إلى الوظائف الأخرى كحماية السفارة وفندق شيراتون القديم، وغيرها من الأعمال الإدارية والبرامج المحدودة".

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في الخارجية الأميركية تأكيده تسريح الموظفين، قائلا "نحن ممتنون جدا لخدمات كل فرد فيهم ونتمنى العمل معهم مجددا في المستقبل عندما نتمكن من استئناف عملياتنا بأمان في اليمن".

وأغلقت الولايات المتحدة سفارتها في اليمن عام 2015 عندما سيطرت ميليشيات الحوثي الإيرانية على العاصمة اليمنية.