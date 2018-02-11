وتنظم الدورة الجديدة من المعرض في الفترة من 14 إلى 24 مارس المقبل، بمركز الرياض للمؤتمرات والمعارض تحت شعار (الكتاب..مستقبل التحول).

وأوردت الوزارة على موقعها الرسمي على الإنترنت، أن اختيار الإمارات ضيفا للمعرض هذا العام "يأتي تجسيدا للعلاقات القوية والمتينة والراسخة بين البلدين الشقيقين وترسيخا للروابط التاريخية بين قيادة وشعبي البلدين".

وكانت اللجنة الثقافية بإدارة المعرض قد اعتمدت في الآونة الأخيرة خطة البرامج الثقافية المصاحبة للدورة الجديدة؛ والتي شملت إقامة عدد من ورشات العمل المتخصصة في قضايا النشر وصناعة الكتاب، فضلا عن أمسيات شعرية وندوات فكرية ولقاءات مفتوحة مع مجموعة من الكتاب السعوديين.

وتكرم وزارة الثقافة والإعلام في الدورة الجديدة للمعرض خمس"مبادرات قرائية" ساهمت في خدمة ودعم القراءة والكتاب في السعودية.

وقالت وزارة الثقافة والإعلام، إن المعرض استقبل في دورته السابقة أكثر من 400 ألف زائر على مدى عشرة أيام فيما بلغ إجمالي المبيعات قرابة 19 مليون دولار.