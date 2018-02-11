وبحسب صحيفة "حرييت ديلي نيوز"، فإن إصابة بالجمرة الخبيثة تم تشخيصها لدى بقرة في بلدة أكشابات، خلال الأسبوع الأخير، أرسلت عينات منها إلى أنقرة لأجل إجراء المزيد من التحليلات المخبرية.

لكن المزارع الذي رصدت الجمرة الخبيثة في قطيعه، قام بذبح البقرة ووزع لحمها على جيرانه، الأمر الذي أدى على الأرجح إلى انتشار الإصابة.

وأدى لحم البقرة إلى وفاة سيدة في التاسعة والثلاثين من عمرها، كما نقل 73 آخرون للمستشفيات، بعدما ظهرت عليهم أعراض الغثيان والإجهاد، وأكدوا جميعا أنهم أكلوا من لحم البقرة.