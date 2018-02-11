وأوضحت لاغارد، في كلمة خلال مؤتمر في دبي بشأن أنشطة الأعمال العالمية والاتجاهات الاجتماعية، أن الاقتصادات مدعومة أيضا بوفرة في التمويل المتاح.

وأوردت في أول تصريحات علنية لها بشأن تحركات الأسواق منذ أحدث موجة اضطراب في الأسواق نهاية الأسبوع الماضي "أنا متفائلة إلى حد ما بسبب المشهد الحالي. لكن لا يمكن أن نجلس ساكنين وننتظر أن يستمر النمو كالمعتاد".

وتابعت "لا أدق جرس إنذار ولكن أرسل بإشارة قوية للتشجيع والتحذير".

واجتازت أسواق الأسهم العالمية، تقلبات حادة وهوى مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي 5.2 في المئة، خلال الأسبوع الماضي، وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير 2016.

ويرجع الاضطراب الشديد في الأسواق إلى قلق المستثمرين بشأن رفع أسعار الفائدة وتضخم محتمل.