أبو ظبي - سكاي نيوز عربية قال مسؤول عراقي، الأحد، إن واردات الحبوب العراقية ستكون مرتفعة في 2018 بفعل طقس جاف هذا العام.
وجاء تصريح رئيس هيئة الوطنية للاستثمار العراقية، سامي الأعرجي، للصحفيين خلال مؤتمر بالكويت، وفق "رويترز".
وأضاف الأعرجي :" في السنوات العشر المقبلة سنعمل على تشجيع الاستثمار الزراعي للوصول الى الاكتفاء الذاتي وكذلك التصدير. هذا هو الهدف. نتكلم عن المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير".
والعراق مستورد كبير للحبوب، ويستهلك حوالى 5 ملايين طن من القمح سنويا.
وتستورد وزارة التجارة الأرز والقمح لبرنامج بطاقات التموين المحلي الذي يغطي سلعا ضرورية مثل الطحين (الدقيق) والأرز وزيت الطهي والسكر وحليب الأطفال.