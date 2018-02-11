وبحسب خبراء الصحة، فإن عوامل عدة تؤدي إلى ظهور الهالات السوداء، مثل التغيرات الصحية والهرمونية والحمية غير المتوازنة.

لكن بوسع المرأة أن تؤثر إلى حد كبير على بشرتها، ذلك أن الهالات السوداء تنجم في الغالب عن عادات سيئة مثل عدم أخذ قسط كاف من النوم أو إزاحة مساحيق التجميل بطريقة غير صحيحة.

ويوصي الخبراء النساء الراغبات في التخلص من الهالات السوداء بالنوم لوقت كاف، ذلك أن قلة النوم تؤدي إلى إبطاء الدورة الدموية التي تفضي بدورها إلى تشكل هالات تحت العين، كما يجدر بالمرأة أيضا أن تزيح ماكياج العين على النحو المطلوب قبل الذهاب إلى النوم.

وأظهرت دراسات طبية وجود صلة بين الهالات السوداء وجفاف الجسم، ولذلك ينصح بشرب مقدار كاف من الماء كل اليوم، كما يوصي الخبراء بعدم فرك العين كثيرا، بالنظر إلى حساسيتها.

وفي ذات السياق، يتعين على الراغبات في التخلص من الهالات ألا يكثرن من التعرض لأشعة الشمس، فضلا عن تفادي الغسل بمياه ساخنة وعدم النوم على البطن.