وتعرض الدولي الجزائري لكسر في الركبة، أثناء تمريناته الأولى بعد العودة من إصابة بتمزق في الرباط الصليبي، أبعدته لثلاثة شهور عن الملاعب.

وأهدى نجم نابولي البلجيكي دريس ميرتنز هدفا لزميله الجزائري، حيث أشار بالرقم 31 لكاميرا تبث المباراة، وذلك بعد مساهمته بالهدف الثالث وتسجيله الهدف الرابع.

وقال مدرب الفريق ماوريتسيو ساري لشبكة "فوتبول إيطاليا": "إصابة غلام رفعت معنويات اللاعبين وأعطتهم الحافز".

وانتصر نابولي على لاتسيو بنتيجة 4-1، ليحافظ على مكانه في صدارة الدوري الإيطالي، بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه يوفنتوس.