وقالت روجيرو، التي كانت حصلت على ميداليات ذهبية في دورات الألعاب الأولمبية، بعد يوم من خوض الفريق الموحد لمنافسات أولمبياد بيونغتشانغ: "أود أن يحصل هذا الفريق على جائزة نوبل للسلام".

وأضافت: "سأطلب من الناس ترشيح الفريق.. ليس اللجنة الدولية ولا اتحاد اللعبة.. لكن الفريق".

وتشارك كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية بفريق موحد في بطولة هوكي الجليد للسيدات خلال الأولمبياد.

وحصلت روجيرو على بطولة العالم لهوكي الجليد أربع مرات.